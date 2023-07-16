ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شيخ الأزهر يدعو شباب "صنَّاع السلام" أن يقودوا العالم نحو مستقبل أفضل للإنسانية

الطيب شيخ الأزهر
الطيب شيخ الأزهر

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة تهنئة لخريجي النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي نظَّمه مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، والذي انعقدت فعالياته في جنيف خلال الفترة من 6 وحتى 14 يوليو الجاري.
ودعا فضيلة الإمام الأكبر الشباب الخريجين إلى ضرورة التطبيق العملي لما تعلموه خلال فترة مشاركتهم في هذا المنتدى ليحملوا راية السلام وينشروه بين أقرانهم، وأن يقدموا بجهودهم ومبادراتهم البنَّاءة القدوة والمُثُل ليسهموا بشكلٍ فاعلٍ في المساعدة على تجاوز العالم لأزماته المعاصرة.
وأكد شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين أنَّ الأمل معقود على الشباب من أجل تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية، مشيرًا إلى إيمانه بأهمية تمكينهم في المجتمعات، وتوظيف طاقاتهم فيما ينفع الأمم والإنسانية، وفتح المجال لهم للمشاركة الإيجابيَّة، وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم نحو عالم تسودُه رُوحُ الأخوة والتَّفاهم والتَّعايش الإنساني.
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن شكره لجهود الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام في إنجاح هذا المنتدى المهم، ولما يقوم به مجلسُ حكماء المسلمين من مبادراتٍ وأنشطةٍ تستهدف رفع وعي الشباب بالقضايا العالمية، وتعزيز قدراتهم لمواجهة التَّحديات المعاصرة، وخلق كياناتٍ شبابيةٍ قادرةٍ على تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والسلام والتعايش واحترام وقبول الآخر ونبذ العنصرية والتَّعصب وخطاب الكراهية، معربًا أيضًا عن تقديره للشركاء في تنظيم المنتدى؛ كنيسة كانتربري برئاسة الدكتور جاستن ويلبي، ومجلس الكنائس العالمي وأمينه العام والدكتور جيري بلاي، ومؤسسة روز كاسيل برئاسة الدكتور سارة سنايدر وكل الشباب المنظِّمين.

 

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف القضايا العالمية النسخة الثانية المجتمعات جاستن ويلبي حكماء المسلمين جلس الكنائس العالمى

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

"العربي لسيدات الأعمال": مشاركة الرئيس السيسي بقمة نيروبي يحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»