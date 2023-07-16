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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعيين 719 شابًا وصرف 142 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مديرية العمل بالمحافظة، عيّنت 719 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8  لذوي الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 23 فرصة عمل، منها 5 لذوي الهمم، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

من جهته، أوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد، وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه تم خلال شهر يونيو الماضي صرف 140 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ56 عاملًا مشتغلًا، منها 93 ألف جنيه منحة مولود لعدد 46 عاملًا، ومبلغ 9 آلاف جنيه لعدد 3 عمّال منح زواج، وإعانة وفاة لعدد 3 عمّال بمبلغ 30 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لعدد 4 عمّال غير منتظم بمبلغ 8 آلاف جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 2000 جنيه، عملية صغرى لأحد العمال، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 142 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 6 عمّال بمنظومة العمال المستفيدين المشتغلين، ليصبح إجمالي العمال المسجلين بقاعدة العمالة غير المنتظمة 7530 عاملًا مستفيدًا مشتغلًا.

وأضاف أن المديرية استخرجت 493 شهادة قياس مستوى المهارة، و493 تصريح مزاولة الحرفة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 120 منشأة، وإعادة التفتيش على 256 منشأة أخرى.

وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضر سلامة، وإعطاء مهلة قانونية لـ277 منشأة، وتمت إحالة 7 منشآت للسلطة المختصة، وبلغ عدد المنشآت المستوفاة للشروط 42 منشأة، كما تم عقد 5 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 67 عاملًا وعاملة.

وفي مجال التشغيل الخارجي، قامت مديرية العمل بسوهاج بمراجعة وتسليم عقدين للعمل بالمملكة العربية السعودية، وفي مجال رعاية عمال المخابز تم تحرير 22 عقدًا لعمّال جُدُد بالمخابز، ومخبز بلدي، وقامت المديرية ببحث الشكاوى والطلبات الواردة من إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وتم البحث والرد على 25 مواطنًا، من إجمالي 36 شكوى واردة، وجارٍ بحث 11 شكوى متبقية.

40 ألف جنيه استخراج آلاف جنيه الاجتماعية الاستثماري الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

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