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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم 259 ألف خدمة لأهالي الغربية منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة"

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تقديم 17 ألفًا و923 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت، في جميع مراكز المحافظة وذلك من خلال الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية والتي قدمت 259 ألفًا و17 خدمة طبية منذ انطلاقها وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور طارق راشد رحمي، أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال 165 فريقًا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة" إلى جانب تنفيذ خدمات التثقيف الصحي لنحو 4512 منتفعًا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

من جهته، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5898 منتفعًا، بينما استفادت 6447 سيدة من مبادرة صحة المرأة، في حين قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 499 حالة والعلاج لعدد 417 منهم إلى جانب فحص 756 طفلًا من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات.

وأضاف أنه تم فحص 381 سيدة بمبادرة "صحة الأم والجنين"، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 3010 منتفعات، فضلاً عن تقديم الخدمات لعدد 133 مواطنًا ضمن مبادرة كبار السن و212 منتفعًا ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وفاء الضيقة الف و17 خدمة قدمتها ١٠٠ يوم صحة لأهالينا منذ إنطلاقها

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