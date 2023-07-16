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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ المنيا: توريد 472 ألف طن قمح لـ42 موقعًا تخزينيًا

صورة
صورة

قال محافظ المنيا، أسامة القاضي، إنه تم توريد 472 ألف طن قمح لـ42 موقعًا تخزينيًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور محمود يوسف- في بيان اليوم الأحد- أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول.

وعلى صعيد آخر، تابع محافظ المنيا أعمال القافلة الطبية بقرية البراجيل في مركز ملوى، والتي استمرت لمدة يومين، حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لـ1548 مواطنًا.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد حسانين- في بيان اليوم- إنه تم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 210 حالات جراحة، و387 أطفال، و225 باطنة، و80 نساء، و129 أسنان، و149 رمد، و145 أنف وأذن، و192 جلدية، و31 تنظيم أسرة.

وأضاف أنه تم إجراء 124 تحليلا مختلفا، و6 موجات صوتية، و3 حالات أشعة سينية، و104 كشف مبكر للضغط والسكر، و20 حالة خلع أسنان، وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 107 مترددين.

الخدمات الصحية والعلاجية الدكتور محمود يوسف الخدمات الصحية أعمال القافلة الطبية أعمال التوريد أسامة القاضي

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