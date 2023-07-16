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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بشار الأسد: زيارة رئيس الوزراء العراقى لدمشق نقلة فى علاقات البلدين

الأسد ومحمد شياع
الأسد ومحمد شياع السوداني خلال اللقاء

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، أن العراق وقف بجانب بلاده خلال الحرب عليها.

جاءت تصريحات الأسد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عقب مباحثات أجرياها في دمشق.

وأعرب الأسد عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء العراقي، لافتا إلى أن أهميتها تأتي من طبيعة العلاقة العميقة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس السوري أن العراق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية، وكان رافضا لكل تبريرات العدوان عليها، مشددا على أن العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وشدد الأسد على أن هذه الزيارة ستشكل نقلة فعلية في إطار العلاقات بين البلدين، خاصة أنها تأتي في ظل تحسن الأوضاع العربية واستعادة العراق دوره.

وأوضح أنه بحث مع السوداني الوضع العربي الإيجابي بشكل نسبي وليس بالمطلق، وضرورة الاستفادة من ذلك لتعزيز العلاقات العربية العربية.

ولفت الرئيس السوري إلى أن بغداد كانت صوت سوريا في المحافل العربية والإقليمية، وكانت رافضة ما يحاك ضد سوريا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين بغداد ودمشق ستكون محور المباحثات مع رئيس الوزراء العراقي.

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره للرئيس الأسد على الدعوة لزيارة سوريا، مضيفا أن الأمن والاستقرار في البلدين يدفعان نحو مزيد من التنسيق الثنائي بمواجهة التحديات المشتركة.

وشدد السوداني على أن موقف بلاده ثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها، وأمن العراق من أمن سوريا.

كما طالب السوداني، خلال اللقاء، بضرورة رفع الإجراءات الغربية القسرية المفروضة على سوريا والتي تتسبب بمفاقمة معاناة الشعب السوري.

وشدد السوداني على رفض بغداد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

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الرئيس السوري العراق رئيس الوزراء العراقي دمشق بشار الأسد

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