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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس السورى ورئيس الوزراء العراقى يعقدان جولة مباحثات موسعة لتعزيز التعاون الثنائى

جانب من مراسم الاستقبال
جانب من مراسم الاستقبال

بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، زيارة رسمية لسوريا، يبحث خلالها مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان رسمي.

 وجرت رئيس مجلس الوزراء العراقي  مراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، وسط العاصمة السورية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي الوفد العراقي في المباحثات الموسعة التي عقدت مع الجانب السوري برئاسة الرئيس بشار الأسد، والتي تضمنت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، والبحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي.

 كما تخللت المباحثات مناقشة التنسيق الأمني المشترك في مجال محاربة الإرهاب، وتدعيم أمن البلدين واستقرار شعبيهما. 

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية بشار الأسد التغير المناخي محاربة الإرهاب

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