حبس المتهمة بقتل أطفالها الثلاث في سوهاج

أمرت نيابة قسم ثان بسوهاج اليوم الأحد تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة "ش.ف.ا" ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات وشقيقتيهما "ر.ح" 8 سنوات و"ب.ح" 10 سنوات بأن قامت بإعطائهم أقراص الغلال السامة بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم ثان بسوهاج بلاغا من والدة الأطفال بمصرع أطفالها نتيجة تناولهم مادة غير معلومة إثر تناولهم إحدى الوجبات والمشروبات من أحد المطاعم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتوفوا نتيجة إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبتضييق الخناق على والدة الأطفال تبين عدم صحة أقوالها وأنها وراء ارتكاب الواقعة حيث كشفت التحريات أنها قامت بشراء أقراص الغلال السامة من أحد الأطباء البيطريين واعطائهم الغلة للأطفال بسبب خلافات زوجية بينها وبين والد الأطفال بعد أن قامت بخلعه وأنه دائم افتعال الخلافات بينهما على حضانة الأطفال وخوفها من أخذ الأطفال من حضانتها فقررت التخلص من الأطفال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.