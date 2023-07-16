عمرو الجويلي: القمة التنسيقية الإفريقية تستهدف الارتقاء بالعمل إلى المستوى الإقليمي

قال السفير عمرو الجويلي المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن القمة التنسيقية الإفريقية بالعاصمة الكنينة نيروبي في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنها فرصة لمراجعة ما تحقق في الـ6 أشهر الماضية.

وأضاف السفير عمرو الجويلي، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز" أن الهدف الأساسي للقمة مرتبط بتحقيق أثر ملموس على مستوى الشعوب، قائلًا إن "أجندة 2063 تحظى بمكانة خاصة في القمة، لأنها مقترنة بالمشروعات الأساسية كمشروع منطقة التجارة الحرة القارية".

وأوضح أن القمة ستشهد تقييمًا للخطة العشرية الأولى لأجندة 2063، إضافة إلى تقييم الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة، مصرحًا أن أمس السبت، شهد عقد لقاء بين نائبة سكرتير الأمم المتحدة ونائبة رئيس المفوضية الإفريقية، للتنسيق بين تلك الأهداف.