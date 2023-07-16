رئيس الوزراء العراقي: سوريا والعراق يواجهان شح المياه ويجب التحدث لدول المنبع

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، أن بلاده وسوريا يواجهان تحدي شح المياه، مشددا على ضرورة التحدث مع دول المنبع.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق خلال زيارته الرسمية الأولى لسوريا، وأوضح "السوداني" أن بلاده تدعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات عن سوريا وإيصال المساعدات لها.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، زيارة رسمية لسوريا، يبحث خلالها مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان رسمي.

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي في قصر الشعب

وجرت رئيس مجلس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية في قصر الشعب، في دمشق من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وترأس رئيس الوزراء العراقي وفد بلاده في المباحثات الموسعة التي عقدت مع الجانب السوري برئاسة بشار الأسد، والتي تضمنت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها، والبحث في آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي.

كما تخللت المباحثات مناقشة التنسيق الأمني المشترك في مجال محاربة الإرهاب، وتدعيم أمن البلدين واستقرار شعبيهما.