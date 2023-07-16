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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي للرموز التعبيرية.. كيف نستخدمها في إيصال مشاعرنا؟

الرموز التعبيرية
الرموز التعبيرية

في هذا العالم حدث أحد أكثر الأشياء إثارة للاهتمام عندما ظهرت الرموز التعبيرية وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، وجدنا طريقة بديلة للتعبير عن المشاعر التي نشعر بها، كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية للاحتفال بأهمية استخدام الرموز التعبيرية في حياتنا اليومية.

مع ظهور الرسائل النصية ورسائل WhatsApp وتنسيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، أصبحت الرموز التعبيرية جزءًا من حياتنا بسلاسة تامة.

في الآونة الأخيرة لا يمكننا التفكير في التواصل عبر الرسائل النصية دون استخدام الرموز التعبيرية.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية في يوم 17 يوليو، وعادةً ما يتم الإعلان عن المنتجات أو الإصدارات المتعلقة بالرموز التعبيرية الجديدة في هذا اليوم، حيث تساعدنا الرموز التعبيرية في إيصال مشاعرنا، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للرموز التعبيرية من خلالها تحسين العلاقة:

للتعبير: لدى الناس طرق مختلفة لفهم مشاعر الشخص الآخر، بينما يثق البعض بالقيمة الاسمية يحب البعض القراءة بين السطور، لتجنب الالتباس وللتأكد من أن الشخص الآخر يفهم تمامًا ما نحاول توصيله يمكننا استخدام الرموز التعبيرية مع النص.

تمييع عبارة قوية: سواء كان الأمر يتعلق بإلغاء الخطط مع الأصدقاء أو توضيح نقطة خلافية مع الآخرين أو مشاركة أخبار صعبة، يمكن أن تساعد الرموز التعبيرية في التعبير عن المشاعر وكذلك جعل العبارة أخف وزناً للمشاركة.

النقد: لقد لوحظ أنه عندما يتعلق الأمر بتلقي النقد البناء، فإن إضافة رمز تعبيري يعمل بشكل أفضل لتخفيف الموقف وجعل الشخص الآخر يشعر بالكفاءة الكافية، كما أنه يساعد في تلطيف الضربة.

التأثير الإيجابي: تساعد الرموز التعبيرية في إحداث تأثير إيجابي، عندما نستمر في تحديث جملنا برموز تعبيرية إيجابية، فهذا يساعدنا على التواصل بشكل أفضل مع الشخص الآخر.

الرموز التعبير استخدام الرموز التعبيرية اليوم العالمي للرموز للتعبيرية إيصال المشاعر النقد

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