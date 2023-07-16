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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

25 يوليو.. محاكمة 10 متهمين بالنصب على صبرى عبدالمنعم

حبس متهمين
حبس متهمين

حددت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، جلسة 25 يوليو المقبل؛ لنظر محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم؛ لاتهامهم ببيع شقة سكنية في منطقة المقطم.

كانت النيابة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح، وتحديد جلسة موضوعية لنظر محاكمتهم.

كان تعرف الفنان صبري عبدالمنعم على المتهمين المتورطين بالنصب عليه في واقعة بيع شقته بمنطقة المقطم، ووجّه لهم تهم النصب والاحتيال عليه، مستغلين حالته المرضية وإجراء عملية زراعة جهاز ضبط قلب.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن.ع" و"ع.ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات، ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.

شقة سكنية منطقة المقطم محاكمة نيابة نيابة المقطم والخليفة الجزئية النصب صبرى عبد المنعم

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