رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جميع الأقسام هو السؤال الأكثر بحثًا على محرك جوجل بعد أن أنهى طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي الخميس الماضي 13 يوليو 2023.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جميع الأقسام

في هذا التقرير نوضح رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 جميع الأقسام وتوزيع درجات الثانوية العامة.

يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال موقع الثانوية العامة التابع لموقع وزارة التربية والتعليم والذي يفعل بمجرد ظهور النتيجة وهو المتاح هنا

http://thanwya.emis.gov.eg/

وبمجرد ظهور النتيجة عقب اعتمادها يتم تفعيل الرابط بحيث يبحث الطالب برقم الجلوس

ويظهر حالة الطالب سواء ناجح أم راسب

والمجموع الكلي للطالب بالدرجات

ودرجات كل مادة

توزيع درجات الثانوية العامة

يكون المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات لكل من القسمين العلمي والأدبي، و درجات المواد المشتركة بين الشعبتين مجموعها 170 درجة، أما كل شعبة على حدة مجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

اللغة العربية

الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

الكيمياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

استاتيكا

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

ديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات البحتة

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات التطبيقية

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

التاريخ

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة.

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