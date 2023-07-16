وزير التعليم: الثانوية العامة عبء وإرهاق على الطالب والأسرة

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، ستنطلق مباشرة تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأضاف الوزير أن ما يحدث في المرحلة الثانوية عبء وإرهاق على الطالب والأسرة، وتابع: "عليكم بالانتظار لتطوير المناهج وصولًا للمرحلة الثانوية".

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

وكان قد صرح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه بداية من 2023/8/6 القادم سينطلق الملتقى الأول لتطوير المناهج فى المرحلة الإعدادية، بمشاركة لجنة من الخبراء دوليين ومحليين وعالميين.

وأضاف الوزير أنه أعطى توجيهاته بأن تشمل المناهج الدراسية على مقررات تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب.

وشدد الوزير على أن التركيز سيكون على المفاهيم الكبرى وليس الحشو والتكدس على المعلومات التفصيلية وإنما المفاهيم الأساسية.