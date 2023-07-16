ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: الثانوية العامة عبء وإرهاق على الطالب والأسرة

وزير التعليم
وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، ستنطلق مباشرة تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأضاف الوزير أن ما يحدث في المرحلة الثانوية عبء وإرهاق على الطالب والأسرة، وتابع: "عليكم بالانتظار لتطوير المناهج وصولًا للمرحلة الثانوية".

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

وكان قد صرح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه بداية من  2023/8/6 القادم سينطلق الملتقى الأول لتطوير المناهج فى المرحلة الإعدادية، بمشاركة لجنة من الخبراء دوليين ومحليين وعالميين.

وأضاف الوزير أنه أعطى توجيهاته بأن تشمل المناهج الدراسية على مقررات تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب.

وشدد الوزير على أن التركيز سيكون على المفاهيم الكبرى وليس الحشو والتكدس على المعلومات التفصيلية وإنما المفاهيم الأساسية.

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»