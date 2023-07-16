السفير البريطاني: خط الطيران القاهرة- مانشستر يعزز العلاقات الثقافية

أكد السفيرالبريطاني لدى مصر جاريث بايلي، أن خط الطيران المباشر الجديد القاهرة -مانشسترسيعزز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحة والروابط بين الشعبين.

وقال بايلي - في بيان للسفارة البريطانية اليوم الأحد بمناسبة تشغيل أولى رحلات الخط المباشر القاهرة - مانشستر والمقرر تشغيله خمس مرات أسبوعيا - "سعدت كثيرا بمشاهدة إطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مانشستر والتي افتتحت أحدث خط جوي بين المملكة المتحدة ومصر"

جاء علي هامش الاحتفال بشهدا مراسم إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة. إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.التي عقدت امس بالقاهرة

واضاف السفير في تصريحات صحفية علي هامش إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة." واشار الي ان ذلك يوفر هذا التوسع فرصا للمسافرين المصريين والبريطانيين، وسيعزز علاقاتنا السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بالفعل والأهم من ذلك، أنه يربط بين شعوبنا".

وذكرت السفارة أن السفير بايلي ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي، والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران المهندس يحيى زكريا، حضروا الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة

حيث قدم المهندس يحيى زكريا للسفير البريطاني مجسم الطائرة التي انطلقت بأول رحلة ومن ثم تم توزيع هدايا على الركاب.

واشارت السفارة إلى أن الرحلة القادمة من مانشسترغادرت في الساعة الثانية ونصف بعد ظهر أمس حيث هبطت في القاهرة في حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم نفسه، وهذه هي المرة الثانية لمصر للطيران في هذا الطريق الجوي حيث كانت الأولى في 2013-2014.

وبحسب البيان خط الطيران المباشر بين القاهرة ومانشستر يعد الخط التشغيلي الوحيد من المملكة المتحدة إلى القاهرة إلى جانب لندن.. وتعتبر مانشستر من أهم الوجهات في المملكة المتحدة، وتشتهر إلى جانب كرة القدم بأنها مكان ولادة الثورة الصناعية في المملكة المتحدة ولديها الكثير من تاريخ النقل الخاص بها، بما في ذلك أول قناة مائية في المملكة المتحدة.

وتشتهر أيضا بمهرجاناتها الموسيقية النابضة بالحياة، وفنون الشوارع عالمية المستوى، كما أن مطار مانشستر هو أحد أكبر المطارات في المملكة المتحدة.

