حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات واسترداد الأراضي بمدينتي 6 أكتوبر والسادات

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إدارتي الإزالات والتنمية والأحياء بالتنسيق مع شرطتي التعمير والمرافق باستمرار متابعة أعمال مخالفات البناء والتصدي لها وإزالتها في مهدها، تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة، والالتزام بشروط تراخيص البناء؛ للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وأوضح النجار، أنه تم شن حملة إزالات استهدفت القطاعين الشمالي والجنوبي لإزالة مخالفات البناء بإشراف المهندس محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز وبحضور مسئولي الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بقطعة بمنطقة الإسكان الاجتماعي وأخرى بمنطقة 2000 قطعة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمحاولة البناء في الردود الأمامي ( بناء محال ) بالحي الأول، وكذا إزالة فورية لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات بالحي الثالث.

وأكد النجار أنه تم مصادرة الأدوات المستخدمة وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

في سياق متصل، تابع المهندس عادل النجار، تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء في مختلف أحياء المدينة، حيث تم شن حملتين من قبل إدارتي التنمية والإشغالات بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالأحياء الأول والثاني والثالث، أسفرت عن إزالة ردود مخالف بالحي الأول، وكذا إزالة استديوهات مخالفة بالمجاورتين الثالثة والسابعة، وإزالة استديوهات لقطعتين بالمجاورة الثالثة.

وفي ذات السياق، وجه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بضرورة الحفاظ على أملاك الهيئة والتصدي للمخالفين، حيث قامت حملة مكبرة بتنفيذ قرارات سحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ قراري استرداد وسحب لـ 4 قطع أراضٍ سكنية بالمنطقة السكنية الـ11 لعدم الانتهاء من تنفيذ المشروع السكني في المواعيد المقررة ومخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تمكنت اللجنة من تأمين الوحدات بعد إخلائها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات، على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.