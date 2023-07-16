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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: الثانوية العامة مفترق الطرق بالنسبة للطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي أشرف عبد اللطيف، متخصص في ملف التعليم العالي، إن الثانوية العامة في التعليم العام هي مفترق الطرق بالنسبة للطلاب والطالبات، فمن خلالها يحدد الطالب ميوله ورغباته ويبدأ برسم مستقبله العلمي.

وأشار "عبد اللطيف" عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم، إلى أنه من هذا المنطلق جاء الاهتمام باختبار القدرات المؤهلة للكليات وفقا لميول كل طالب، فهذه الأنظمة تقيس قدرات الطلاب وتحدد اتجاهاتهم، ويعد اختبار القدرات شرط أساسي للقبول في الكليات بعد الحصول على الدرجة المؤهلة لكلية التي يرغب في الالتحاق بها، كما يمكن للطالب التقدم لأكثر من اختبار قدرات وفقا لرغباته.

وأَضاف المتخصص في ملف التعليم العالي، أن هناك مجموعة من الخطوات لتسجيل الطلاب لاختبارات القدرات، تبدأ بتسجيل الطالب امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق من خلال الرابط المخصص لذلك، ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

وتابع: “يدخل الطالب بعد ذلك على موقع قدرات الجامعة للحصول على كود الدفع الإلكتروني من خلال الرابط المخصص لذلك، ثم تسدد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع، مع ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به".

اختبار القدرات شرط أساسي للقبول في الكليات

ولفت المتخصص في ملف التعليم العالي، إلى أن اختبار القدرات ليس صعب لكنه شرط أساسي للقبول في الكليات وخاصة الفنية منها والتي تعتمد على المهارات التي تفرق طالب عن أخر مثل كلية التربية النوعية والفنون التطبيقية والموسيقى وما شابه.

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