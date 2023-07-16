خبير تربوى: التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط (فيديو)

قال الخبير التربوي الدكتور طلعت عبد الحميد، إن التعليم لا يقتصر على المناهج الدراسية فقط ويجب أن يشمل على أكثر من محور لتنمية مهارات وقدرات الطلاب.

وأشار “عبد الحميد” عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم، إلى أن أبرز هذه المحاور هي الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية والتي من أهمها الرحلات الخارجة والزيارات المختلفة للمشروعات القومية، والتي لها دور هام وحيوي في زيادة الوعي لدى الطلاب، وتعريفهم بما يتم ويحدث على الأرض من مشروعات وإنجازات لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف لها الدولة المصرية، إضافة إلى تطوير مهارات الاستنتاج والاستنباط.

تعليم الأبناء مزيدًا من المهارات والقدرات

وأَضاف الخبير التربوي أن أولياء الأمور لهم دور هام وأساسي في المساهمة مع وزارة التربية والتعليم في تعليم الأبناء مزيدا من المهارات والقدرات بجانب المناهج الدراسية المقررة، والتي من أهمها تنمية مهارات التعاون والجماعية مثل تعلم لعب كرة السلة لما لها من قدرة كبيرة على تحقيق التعاون بين اللاعبين للوصول للأهداف.

وأوضح أن تنظيم الكليات عددا من الزيارات للمشروعات القومية الجديدة، والتي من أهمها زيارة المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة، يجب ألا تقتصر على الطلاب، ولكن يجب أن تضم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين بالكلية، للتعريف بأهمية وحقيقة تلك المشروعات.