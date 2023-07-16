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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ بورسعيد يشيد باستراتيجية هيئة الرعاية الصحية للتطوير المستمر للمنشآت

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أشاد محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، باستراتيجية هيئة الرعاية الصحية للتطوير المستمر للمنشآت الصحية واستمرارية رفع كفاءتها، وزيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق المحافظة بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات أصدق دليل على نجاح الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأكد المحافظ- خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، مع مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، في إطار اللقاءات الدورية مع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة- على أهمية دور المستشفيات الخاصة في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم بحث إمكانية ضم المستشفيات الخاصة لمستشفيات التأمين الصحي الشامل، وتأهليها لتصبح على أعلى مستوى من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن. 
وأشار الغضبان إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد، وتطوير المنشآت الصحية، لافتًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية.
كما أوضح المحافظ أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولًا، ولا أحد يعمل منفردًا ونعمل جميعًا لتقديم خدمة مميزة للمواطن، وأن هناك جهودًا متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسعى لتحقيق أفضل خدمات لصالح المواطن، قائلًا: "كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسي على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى".

 

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