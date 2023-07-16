وفد تجارى برازيلى يبدى اهتمامه بفرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أبدى وفد تجاري برازيلي اهتمامه بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدًا بالفرص الكبرى المتاحة للتعاون مع المنطقة كشريك عالمي لديه استراتيجية واضحة للمستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال وليد يوسف، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، الوفد الذي يتبع مؤسستي FGV EUROPE وCITTA في مجال تنمية الزراعة والبيئة، ووفدًا مرافقًا من غرفة التجارة العربية البرازيلية؛ للتعرف على جهود المنطقة الاقتصادية وشركائها في مجالات التنمية الخضراء والحلول البيئية، وأبرز الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، اليوم، أن نائب رئيس المنطقة الاقتصادية قدم عرضًا تفصيليًا عن مناخ الاستثمار، وما تملكه المنطقة الاقتصادية من مقومات وموقع جغرافي ومدى قربها للأسواق الخارجية، وتعاملها باتفاقيات تجارية دولية عديدة من شأنها تسهل نفاذ البضائع والمنتجات لأسواق متنوعة.

وأشار إلى الخدمات التي تتيحها الهيئة للمستثمرين خاصة خدمة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات واستخراج التراخيص في القطاعات كافة، لافتًا إلى الصناعات التي تستهدفها المنطقة منها الصناعات الغذائية، والتي تتميز منطقة أبوخليفة بشرق الإسماعيلية بتوطينها، وهي مخصصة لاستقبال الصناعات الغذائية والمتعلقة بالزراعة.

من جانبه، أشار وفد مؤسسة CITTA وهي منظمة غير هادفة للربح متخصصة في مجال التنمية الزراعية ودعم جهود حماية البيئة، إلى إمكانية التنسيق مع المنطقة الاقتصادية فيما تستهدفه من قطاعات اقتصادية ضمن رؤيتها خاصة فيما يتعلق بمجالات الزراعة والبيئة.

وعقب اللقاء قام الوفد البرازيلي بجولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية للتعرف على عدد من المشروعات الصناعية المقامة بها، حيث تفقد الوفد مصنع سرايا الشرق الأوسط، ومصنع أتيكو فارما للمستلزمات الدوائية، وشركة مصر للهيدروجين الأخضر.

يشار إلى أن مؤسستي FGV EUROPE وCITTA تستهدفان تنفيذ مشاريع تطوير الزراعة المستدامة في البلدان النامية، وتقديم الدعم الفني والتقني وتدريب المزارعين الصغار، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المحلية والدولية للمنتجات الزراعية المستدامة.