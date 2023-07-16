قبل غلق باب المشاركة.. شروط وكيفية الحجز بمعرض اسطنبول الدولي للكتاب

أيام قليلة ويغلق باب الاشتراك والحجز بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، في دورته الثامنة خلال الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر 2023 بالتعاون بين الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، واتحاد وجمعية الناشرين الأتراك، فقد كشف اتحاد الناشرين العرب مؤخرا أن يوم 23 يوليو الجاري هو آخر موعد للحجز بالمعرض.

تم فتح باب التسجيل في المعرض على النحو التالي:

- الحجز المبكر والمسبق من تاريخ 10-7-2023 إلى 23-7-2023

- المشاركة العامة من تاريخ 30-7-2023 إلى 31-8-2023

على أن يتم استيفاء الاستمارة المرفقة قبل تاريخ 23-7-2023 على البريد الإلكتروني [email protected]

من جهتها؛ دعت اللجنة المنظمة للمعرض ناشري وموزعي الكتاب العربي في العالم العربي وخارجه للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية، وفق عدد من الشروط وهي:

- سعر المتر المربع للحجز المبكر: الفئة الأولى 100 دولار، الفئة الثانية 90 دولارا، والفئة الثالثة 80 دولارا.

- سعر المتر المربع العادي: 80 دولارا أمريكيا.

- الحد المسموح به لكل متر مربع هو 3 طرود، على أن يزيد وزن الطرد الواحد عن 40 كجم، وفي حال زيادة الطرود أو أوزانها عن الحد المسموح به يدفع المشارك 15 دولارا عن كل طرد إضافي أو طرد تجاوز الوزن المسموح به.

- يتم الشحن حصرا بطريق البحر من (لبنان ومصر) وفي حال اكتمال شحنة تزيد عن 250 طردا من دول أخرى يتم تسيير شحنة خاصة بالتنسيق بين الجمعية الدولية والاتحاد الإقليمي، وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ تسليم الطرود وشركات الشحن المحددة.

- يمنع إرسال الألعال المعدنية والبلاستيكية والخشبية والأقراص المدمجة وكميات من المصاحف مراعاة للقوانين الجمركية التركية، ويتحمل المخالف التبعات القانونية والجزائية المترتبة على المخالفة.

- يمنع منعا باتا تداول وعرض الكتب المقرصنة (المصورة والمطبوعة بدون إذن أصحاب الحقوق، وجميع أشكال الطبعات غير الشرعية، ويتحمل الناشر أو الموزع (صاحب الجناح) كافة التبعات القانونية في حال المخالفة.

- لا يحق للناشر المشاركة بإصدارات دار نشر أخرى، إلا بتوكيل خطي.

- تتولى إدارة المعرض وضع خريطة المعرض وتوزيع الأجنحة، ولا يحق للمشارك الاعتراض على مكان الجناح.

- ستعمل إدارة المعرض على مخاطبة الجهات الرسمية في وزارة الخارجية التركية لتسهيل منح تأشيرات دخول مندوبي دور النشر المشاركة من خارج تركيا فقط، (مندوب واحد للأجنحة 9 و12، ومندوبان 18 م فأكثر).

وإليك خريطة معرض إسطنبول الدولي الثامن للكتاب العربي: