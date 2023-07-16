ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل غلق باب المشاركة.. شروط وكيفية الحجز بمعرض اسطنبول الدولي للكتاب

معرض إسطنبول الدولي
معرض إسطنبول الدولي للكتاب

أيام قليلة ويغلق باب الاشتراك والحجز بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، في دورته الثامنة خلال الفترة من 9 إلى 17 ديسمبر 2023 بالتعاون بين الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي، واتحاد وجمعية الناشرين الأتراك، فقد كشف اتحاد الناشرين العرب مؤخرا أن يوم 23 يوليو الجاري هو آخر موعد للحجز بالمعرض.

347551629_1627623617748404_3163196448432508677_n

تم فتح باب التسجيل في المعرض على النحو التالي:

- الحجز المبكر والمسبق من تاريخ 10-7-2023 إلى 23-7-2023

- المشاركة العامة من تاريخ 30-7-2023 إلى 31-8-2023

على أن يتم استيفاء الاستمارة المرفقة قبل تاريخ 23-7-2023 على البريد الإلكتروني [email protected]

من جهتها؛ دعت اللجنة المنظمة للمعرض ناشري وموزعي الكتاب العربي في العالم العربي وخارجه للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية، وفق عدد من الشروط وهي:

- سعر المتر المربع للحجز المبكر: الفئة الأولى 100 دولار، الفئة الثانية 90 دولارا، والفئة الثالثة 80 دولارا.

- سعر المتر المربع العادي: 80 دولارا أمريكيا.

- الحد المسموح به لكل متر مربع هو 3 طرود، على أن يزيد وزن الطرد الواحد عن 40 كجم، وفي حال زيادة الطرود أو أوزانها عن الحد المسموح به يدفع المشارك 15 دولارا عن كل طرد إضافي أو طرد تجاوز الوزن المسموح به.

- يتم الشحن حصرا بطريق البحر من (لبنان ومصر) وفي حال اكتمال شحنة تزيد عن 250 طردا من دول أخرى يتم تسيير شحنة خاصة بالتنسيق بين الجمعية الدولية والاتحاد الإقليمي، وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ تسليم الطرود وشركات الشحن المحددة.

- يمنع إرسال الألعال المعدنية والبلاستيكية والخشبية والأقراص المدمجة وكميات من المصاحف مراعاة للقوانين الجمركية التركية، ويتحمل المخالف التبعات القانونية والجزائية المترتبة على المخالفة.

- يمنع منعا باتا تداول وعرض الكتب المقرصنة (المصورة والمطبوعة بدون إذن أصحاب الحقوق، وجميع أشكال الطبعات غير الشرعية، ويتحمل الناشر أو الموزع (صاحب الجناح) كافة التبعات القانونية في حال المخالفة.

- لا يحق للناشر المشاركة بإصدارات دار نشر أخرى، إلا بتوكيل خطي.

348601870_1627623637748402_3495635193849827677_n

- تتولى إدارة المعرض وضع خريطة المعرض وتوزيع الأجنحة، ولا يحق للمشارك الاعتراض على مكان الجناح.

- ستعمل إدارة المعرض على مخاطبة الجهات الرسمية في وزارة الخارجية التركية لتسهيل منح تأشيرات دخول مندوبي دور النشر المشاركة من خارج تركيا فقط، (مندوب واحد للأجنحة 9 و12، ومندوبان 18 م فأكثر).

وإليك خريطة معرض إسطنبول الدولي الثامن للكتاب العربي:

معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي الكتاب العربي الناشرين اتحاد الناشرين العرب معرض إسطنبول الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

انهيار عقار من 8 طوابق فى مدينة رشيد

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

مصرى وغير متزوج.. شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

أعراض مرضية تصيب أهالى قرية فى قنا.. وإجراء تحاليل للمصابين

أكاديمية الشرطة تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة

صورة جماعية للزعماء بالقمة التنسيقية الإفريقية فى نيروبى بمشاركة الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»