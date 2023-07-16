كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، بلغت نسبتها نحو 1.8% لخام برنت و2.1% لخام غرب تكساس الأمريكي.

أوابك تكشف المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية

وذكرت المنظمة العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، وهي إشارة وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار ضيق سوق النفط العالمي خلال النصف الثاني من عام 2023، في ظل تخفيضات الإمدادات المخطط لها من قبل تحالف دول أوبك+، وتزامنا مع الطلب القوي المتوقع من الصين وباقي الدول النامية.

و رفع منظمة أوبك لتوقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط في عام 2023 ليصل إلى 102 مليون برميل /يوم، بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في الصين خلال الربع الثاني، و تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في نحو 15 شهرا، متأثراً بتوقع، اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من إنهاء سياسته التشديدية، على خلفية تسجيل معدل التضخم الأمريكي لأقل زيادة له على أساس سنوي في عامين.

و اضطرابات الإمدادات غير المخطط لها ، حيث توقف إنتاج النفط من حقلي الشرارة والفيل في دولة ليبيا، وتراجعت صادرات روسيا عقب انخفاض انتاجها خلال الأشهر القليلة الماضية، بالاضافة لانخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لهامنذ شهر أبريل 2022 وهو 537 حفارة، في مؤشر على إمكانية تراجع الإنتاج المستقبلي.

فيما كشفت « منظمة اوابك » العوامل الأخرى التي حدثت من ارتفاع أسعار النفط، وهي ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع بلغ حوالي 5.9 مليون برميل، تزامناً مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير الماضي.

و استقرار مخزونات الغازولين الأمريكية مع انخفاض الطلب المحلي عليه إلى أدنى مستوى منذ شهر أبريل الماضي وهو 8.8 مليون ب/ي، وارتفاع مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل بنحو 4.8 مليون برميل، على الرغم من عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو، تزايد عمليات بيع العقود لجني الأرباح من قبل المستثمرين في الأسواق الآجلة.