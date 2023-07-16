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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مشروع "مودة للحفاظ على كيان الأسرة": البرنامج يستهدف 150 ألف شاب وفتاة في 240 قرية

راندا فارس
راندا فارس

قالت الدكتورة راندا فارس، مديرة مشروع "مودة للحفاظ على كيان الأسرة"، إن البرنامج يستهدف 150 ألف شاب وفتاة في 240 قرية بـ20 محافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، لتدريبهم ورفع وعيهم للحد من معدلات الطلاق.

وأكدت فارس لـ"الدستور" أن عدد الطلبة المستهدفين بلغ 76 ألف طالب وطالبة في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، مشيرة إلى أن مشروع "مودة" ينفذ 14 مبادرة مختلفة من خلال 4 حقائب تدريبية متخصصة.

وأضافت أن مشروع "مودة" وصل بتدريباته المباشرة إلى 493 ألف شاب وفتاة على مستوى جميع المحافظات، رغم تحدي جائحة كورونا وتوقف الأنشطة المباشرة لما يقرب من عام كامل، ووصل عدد المستفيدين من منصة "مودة" الرقمية للتعلُّم عن بُعد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن.

وأوضحت أن البرنامج أطلق حزمة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الشباب على مستوى ١٠ محافظات كمرحلة أولى، وهي: البحر الأحمر، القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، وبورسعيد، والفيوم، والدقهلية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وتتضمن جلسات محاكاة وقصصًا تفيد تلك الفئة بناءً على طلبهم، بالإضافة إلى استخدام جانب ألوان معينة تراعي ظروفهم، وتوفير متخصصين في لغة الإشارة لمن يعانون من إعاقات سمعية، موضحة أن هناك إقبالًا كبيرًا من ذوي الهمم على تدريبات مودة ومن بينهم أشخاص لديهم إعاقات بصرية، وآخرون يعانون إعاقات حركية.

البحر الاحمر الجامعات المصرية الدكتورة راندا فارس الرئاسية حياة كريمة

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