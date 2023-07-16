مصر للطيران تنقل شحنة حيوانات ذات طبيعة خاصة من مطار جبل على

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في نقل شحنة حيوانات حية ذات طبيعة خاصة، تضم عدد 2 باليت، بإجمالي وزن حجمي 672 كجم، وتحتوي علي عدد 8 بطاريق من نوع Penguins King، من مطار جبل علي بدولة الإمارات إلى مطار القاهرة الدولى، على رحلة رقم MS0503 بطائرة الشحن الجوي طراز 200-A330.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن الشركة قامت بتوفير كافة السبل التي تضمن سلامة نقل وتداول الشحنة، وتوفير درجة حرارة مناسبة على متن الطائرة خلال الرحلة، بالإضافة إلى توفير معدات خاصة وسيارات مبردة فى مرحلتى السفر والوصول لضمان سلامة الشحنة أثناء عملية الشحن والتفريغ، كما تم التنسيق مع كافة المسئولين من الجهات المعنية فى دبى والقاهرة، حيث تم عمل كافة الترتيبات اللازمة لضمان إنهاء إجراءات التفريغ والتسليم بمجمع بضائع القاهرة على وجه السرعة، وكذلك ضمان تطبيق كافة معايير السالمة والجودة التى تنتهجها الشركة ضمن استراتيجية الجودة الشاملة لضمان تلبية رغبات العملاء.

وفي هذا السياق، صرّح الطيار جاسر حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأن شركة مصر للطيران للشحن الجوى اعتادت على نقل مثل هذه الشحنات والتى تحتاج إلى ظروف وطبيعة خاصة.