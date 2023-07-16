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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف طبى واختبار لياقة.. تعرف على اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة 2023

كلية الشرطة
كلية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وتفاصيل الاختبارات التي يخضع لها الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة.

ويخضع الطلاب الراغبون فى الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة فى هذا الاختبار حالة رسوبه.

واختبارا المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن "الطول- 90 "، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم فى حالة رسوبه الحق فى الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة، من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة فى هذا الاختبار.

ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى فى عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فى حالة رسوبه، ويخضع عقب ذلك لكشف السمات من خلال إخضاعه لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية، ولا يحق للراسب الإعادة فى هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة.
 

كان أعلن اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية عن أكاديمية الشرطة، عن موافقة وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة من طلاب شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية وأيضًا من الحاصلين على المؤهلات الجامعية.
 

أكاديمية الشرطة طلاب الثانوية العامة قبول دفعة جديدة الاختبارات

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