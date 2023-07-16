توزيع منح مالية لـ 400 أسرة من غير القادرين بقرى ونجوع أسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، مكتب مشروعات "الأورمان" في توزيع منح مالية لعدد 400 أسرة من الأيتام وغير القادرين بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو، ونصر النوبة، ودراو، وأسوان، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 800 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور سيد دردير، رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وجمال محمد، مدير المكتب الفني بالتضامن الاجتماعي، وقيادات جمعية الأورمان، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح سيد دردير، رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، أنه تنفيذًا لتعليمات محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، تم الدعم لغير القادرين وتوزيع المساعدات النقدية بغرض المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة، وتقديم مساعدات نقدية وعينية في حالات النكبات.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان تحت قيادة محمد يوسف، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

وأوضح أن "الأورمان" لا يتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، مشيرًا إلى أن أنشطة "الأورمان" تضم عمل قوافل علاجية واشعة للحالات المستحقة بمستشفى الجامعى بأسوان، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة وإقامة اكشاك.

وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.