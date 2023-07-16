نائب الأمين العام للأمم المتحدة: نسعى لتنفيذ طموحات الشعوب الإفريقية

قالت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إننا نسعى لتنفيذ طموحات الشعوب الإفريقية، لافتة إلى أن الاجتماع يعد فرصة مميزة لتحقيق الأهداف الإفريقية.

وأضافت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمتها بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أن نواجه أزمات غير مسبوقة بسبب كورونا وتغير المناخ، مشددة على أن التزام المجتمع المحلي ضروري لمواجهة تغير المناخ.

- دول إفريقيا تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة

وأوضحت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن دول إفريقيا تحظى بدعم كامل من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تدعو مجموعة الـ20 لمواجهة تغير المناخ.

وتابعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة: يجب الاتحاد في مواجهة الأزمات ومنع النزاعات في إفريقيا.