برلمانية تثمن تنظيم فعاليات المدن الجديدة وتدعو لتكثيف سياحة المؤتمرات

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تم تنظيمها مؤخرًا في المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن افتتاح مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفى ٢٠٢٣، شهد مشاركة كبيرة واهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، وكذلك الفعاليات الأخيرة التي تمت على أرض العاصمة الإدارية الجديدة ومنها مؤتمر إعلان تغيير اسم الدوري المصري إلى دوري النيل.

وقالت سحر طلعت مصطفى، في تصريحات لها اليوم، إن مثل تلك الفعاليات تُعد من أفضل الوسائل والأدوات الترويجية للسياحة المصرية والاستثمارات في قطاعات السياحة والعقارات أيضًا، مضيفة أن سياحة المؤتمرات أصبحت من أهم أنواع السياحة في العالم، ويشارك فيها رجال الأعمال والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم.

ودعت النائبة سحر طلعت مصطفى إلى تكثيف تنظيم تلك الفعاليات بالمدن الجديدة التي تشهد إنجازات وطفرة عقارية وتكنولوجية غير مسبوقة تنافس عددًا محدودًا من المدن على مستوى العالم، الأمر الذي يجعلها واجهة جاذبة للسياحة المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن قطاع السياحة يُعد من القطاعات المهمة حاليًا، نظرًا لأنه يُعد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية، متابعة، وفي ظل ما تملكه البلاد من موارد سياحية وأثرية فريدة، تنافس بها دوليًا.