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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

سلحفاة المطرية
سلحفاة المطرية

استمرارًا لجهود وزارة البيئة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بإعادة إطلاق السلحفاة التى تمت مصادرتها مع أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بإحدى الأسواق بالمطرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل، بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة، وذلك بحضور عدد من طلاب كلية العلوم جامعة دمياط قسم علوم البحار، لنقل الخبرات العملية لهم، وكذلك مسئولى الجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، والعاملين بمحمية أشتوم الجميل.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، وللعاملين بقطاع حماية الطبيعة على استجابتهم السريعة ودورهم الفعال فى حماية الكائنات البحرية للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك وفاءً بالالتزامات والاتفاقيات الدولية.

وكانت وزارة البيئة قد قامت بالاستجابة الفورية للشكاوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتى أفادت بتعرض السلحفاة للأذى من الأطفال بإحدى الأسواق بحى المطرية، حيث كانت السلحفاة بحالة صحية سيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع  بتلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرًا أو على رقم الواتس أب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

سلحفاة المطرية
سلحفاة المطرية
سلحفاة المطرية
سلحفاة المطرية
سلحفاة المطرية
سلحفاة المطرية

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