بشواطئها الخلابة وآثارها الساحرة.. مصر تُبهر العالم في 2023

سلط موقع "ترافيل آند تور ورلد" العالمي المتخصص في السياحة، الضوء على بيان وزارة السياحة الذي أفاد بأن مصر حطمت الأرقام القياسية لعدد زوارها الأجانب والذي بلغ أكثر من 7 ملايين سائح.

وقال الموقع، إن وزارة السياحة والآثار في مصر أعلنت مؤخرًا أن البلاد استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول فقط من عام 2023.

أرقام قياسية وإنجاز مصري ضخم

وأفاد الموقع، بأن هذا الرقم يُعد معدل قياسي، حيث تجاوز معدلات الأعوام الماضية بهامش كبير وفاق توقعات خبراء السياحة والسفر حول العالم، حيث تحولت مصر لوجهة مثالية لملايين السياح حول العالم، خصوصًا الراغبين في الحصول على عطلة مثالية متنوعة بين الرفاهية والمغامرة والرحلات الثقافية.

وتابع أن هذه المعدلات تعكس جهود الحكومة المصرية الكبرى لتطوير قطاع السياحة وجذب الملايين من الزوار، حيث أعلنت وزارة السياحة سابقًا أن البلاد تستهدف 15 مليون سائح خلال عام 2023، ما يعني أن البلاد في طريقها الصحيح لتحقيق هذه المعدلات القياسية، خصوصًا بعد افتتاح المتحف الكبير والذي من المقرر أن يجذب المزيد من السياح لأرض الفراعنة.

وأشار الموقع الدولي، إلى أنه نظرًا لأن الحكومة توقعت أن يزور مصر 15 مليون سائح في عام 2023، فإن الدولة لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف حيث يتوقع أن يكون أدائها في النصف الثاني من العام يتوافق مع الأرقام المثيرة للإعجاب من النصف الأول، وربما أكبر إذا ما تم افتتاح المتحف الكبير الذي طال انتظاره.

وتابع أنه في أبريل، شهدت مصر تدفقاً استثنائياً للسياح، حيث استقبلت رقماً قياسياً قدره 1.35 مليون زائر، كما بلغ إجمالي عدد السائحين في عام 2022 11.7 مليون، بزيادة كبيرة قدرها 46.2 في المائة مقارنة برقم العام السابق البالغ ثمانية ملايين.

وأضاف أن مصر تعافت سريعًا من آثار فيروس كورونا المدمرة على صناعة السفر العالمية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تأثيرات سلبية كبرى على حركة السفر الدولية، وخصوصًا مصر التي كانت تعتمد بصورة كبيرة على السياح الروس والأوكرانيين، ولكن يبدو أن القاهرة نجحت في جذب الملايين من السياح من جميع أنحاء العالم ولم تُعدّ تعتمد على سياح من دول معينة، حيث تستمر مناطق الجذب المتنوعة في مصر، بما في ذلك الآثار القديمة والشواطئ الخلابة والمدن النابضة بالحياة مثل القاهرة والأقصر، في جذب السياح من جميع أنحاء العالم.