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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: مهرجان العلمين سيكون له مردودًا كبيرًا على السياحة المصرية

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال هشام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين سيفيد مصر لأنه سيسلط الأضواء عليها حتى لوكان توجيهه للسياحة العربية والداخلية، مؤكدًا أن تنوع المهرجان من فنون وسياحة وإبداع ووجود طيران خاص بالعلمين يساعد على زيادة السياحة الأجنبية.

وأضاف “هزاع”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين تضم مقابر منذ الحرب العالمية الثانية تعد مزار سياحي خارجي، كما يوجد بها المتحف وهذا التنوع يجعلها جاذبة للسياحة.

وأشار إلى أن السباقات التي ستقام بالمهرجان وسياحة اليخوت ستنقل العملين نقلة ثانية من الناحية السياحية خاصة أنه يوجد بها استثمارات كبيرة لعدد من المستثمرين العرب، موضحًا أن نسبة اشغال الفنادق في العملين تكونمن 70 إلى 80%، ومع المهرجان ستصل إلى 100%.

مهرجان العلمين سيكون له مردود على السياحة في مصر

وأكد أن مهرجان العلمين سيكون له مردود على السياحة في مصر بشكل عام، بالإضافة إلى زيارة الماركات العالمية للمناطق الأثرية مؤخرًا وأهمها زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأهرامات والتي تعد بمثابة دعاية مجانية للآثار المصرية بالإضافة لموكب نقل المومياوات وحفل طريق الكباش. 

الخبير السياحي مهرجان العلمين السياحة مصر نسبة إشغال الفنادق جاذبة للسياحة تنوع المهرجان

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