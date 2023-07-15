بعد مهرجان "العلمين الجديدة".. هل ستتغير خريطة السياحة في مصر؟

تعد مدينة العلمين واحدة من أبرز الوجهات السياحية المستقبلية، حيث تتمتع هذه المنطقة بإمكانات سياحية كبيرة تعكس الطموحات الكبيرة لتطوير القطاع السياحي في مصر، الأمر الذي جعلها تحتضن مهرجان "العالم علمين" أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

في هذا التقرير، نستعرض الإمكانات السياحية المتاحة في العلمين وخطط التوسع في مجال السياحة وتطوير المناطق السياحية، بالإضافة إلى تغيير خريطة السياحة بالسنوات القادمة.

الإمكانات السياحية المتاحة في مدينة العلمين:

تتميز مدينة العلمين بالعديد من الجوانب السياحية المميزة، من بينها الشواطئ الرملية الجميلة، حيث تعتبر الشواطئ في العلمين من أكثر الأماكن الجاذبة للسياح، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالشمس والرمال الناعمة والمياه الصافية.

المنتجعات السياحية الفاخرة، حيث تقدم تجربة سياحية مميزة، حيث يتمتع المسافرون بالاسترخاء والترفيه عن أنفسهم في مجموعة متنوعة من المنشآت الفاخرة والخدمات العالية الجودة.

المنتزهات الطبيعية، حيث تحظى العلمين بمجموعة متنوعة من المنتزهات الطبيعية المذهلة، حيث يمكن للسياح استكشاف الغابات والحدائق الخضراء والمحميات الطبيعية.

خطط التوسع في مجال السياحة بمدينة العلمين الجديدة:

تعمل الدولة على تعزيز قطاع السياحة في العلمين من خلال تطوير خطط توسعية شاملة. تشمل هذه الخطط البنية التحتية، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين البنية التحتية في العلمين، بما في ذلك تعزيز الطرق والمواصلات وتطوير المرافق السياحية.

التسويق والترويج، تعمل السلطات المصرية على تعزيز العلمين كوجهة سياحية رائدة من خلال حملات الترويج وتسويق المميزات الفريدة للمنطقة، ولعل أكبر حدث هو مهرجان العلمين الجديدة.

كما تهدف الحكومة إلى تطوير المناطق السياحية في العلمين لجذب المزيد من السياح وتحسين تجربتهم السياحية. يشمل ذلك، بالإضافة إلي إنشاء المزيد من المنتجعات الفاخرة، حيث تخطط الحكومة لبناء المزيد من المنتجعات السياحية الفاخرة التي تلبي احتياجات السياح الذين يبحثون عن تجربة مميزة.

ومن المتوقع أن يتغير خريطة السياحة في العلمين بالسنوات القادمة، من خلال جهود تطوير البنية التحتية والترويج المكثف وزيادة الاستثمارات، حيث ستشهد العلمين زيادة كبيرة في عدد السياح وتطور القطاع السياحي.