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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يصل مقر أعمال قمة منتصف العام التنسيقية

موسى فقي
موسى فقي

وصل موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى مقر أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي في كينيا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، حسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وتنطلق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا، كما يشارك 14 رئيس دولة وحكومة، و51 وزير خارجية من الدول الأعضاء بالاتحاد، و1500 مندوب.

وسيناقش الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي ملفات عدة في كينيا، وأبرزها:

  1. بحث وضع التكامل الإقليمي في إفريقيا.
  2. بحث واعتماد تقسيم فعال للعمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ودول الأعضاء.
  3. النظر في تقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي.
  4. عرض الخطة العشرية لأجندة التنمية المستدامة 2063.
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