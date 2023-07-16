صحيفة عمانية تبرز إشادة مسقط بجهود الرئيس السيسى لحل الأزمة فى السودان

أبرزت صحيفة (الوطن) العمانية، إشادة سلطنة عمان- في بيانها- بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عقد قمة (دول جوار السودان)؛ دعما للمساعي الرامية للتوصُّل إلى حلٍّ سلميٍّ شامل ومستدام يُلبِّي تطلُّعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدَّراته.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة، اليوم /الأحد/، تحت عنوان "موقف ثابت مع قضايا الأمة"- أن قمة "جوار السودان" التي استضافتها مصر، وما نتج عنها من بيان ختامي، حرصت على التأكيد على ضرورة وقف الأطراف المتحاربة التصعيد والالتزام بالوقف الفوريِّ والمستدام لإطلاق النار، والتأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السُّودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخُّل في شئونه الداخليَّة، وعلى أهمِّية الحفاظ على مقدَّرات الدولة السُّودانيَّة ومؤسَّساتها، والعمل على منع تفكُّكها أو تشرذُمها وانتشار عوامل الفوضى، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظَّمة في محيطها.

وأضافت أن القمة جاءت في توقيت غاية الأهمِّية؛ نظرًا لِمَا يَمرُّ به الشَّعب السوداني من معاناة إنسانية بالغة السوء، وأوضاع ميدانية جعلت الحل السياسي بعِيدَ المنال عن أي وقتٍ مضى، وذلك بعد فشل كافَّة المساعي الداخليَّة والخارجيَّة في إيقاف الحرب الدَّائرة في السُّودان الشَّقيق، والتي توشك أنْ تؤثِّرَ على وحدة وسلامة وسيادة الدولة السودانية.

وأشارت إلى أن بيان قمَّة الجوار الذي رحَّب به الطرفان المتحاربان يعد خطوة مهمة للتوصُّل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة الراهنة في السودان، ويبقى على أبناء السودان تطبيق تلك البنود، والبدء بالعمل على وصول المساعدات الإنسانيَّة للمتضررين، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجًا داخل السُّودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانيَّة لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدوليَّة، ووضع خطَّة عمل تنفيذيَّة تتضمن وضع حلولٍ عمليَّة وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال، والتوصُّل إلى حلٍّ شامل للأزمة السودانيَّة عَبْرَ التواصل المباشر مع الأطراف السودانيَّة المختلفة.

