ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية هشام آمنة

هنأ وزير التنمية المحلية هشام آمنة، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ. 
وذكر وزير التنمية المحلية - في برقية التهنئة إلى الرئيس السيسي - "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعام الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين الله- عز وجل- أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".
وأضاف الوزير "ندعو المولى- عز وجل- أن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.. أمل سيتحقق بإذن الله.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".

 

العام الهجري الجدي الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الهجري الجديد العام الهجري الصحة والعافية بمناسبة الاحتفال حلول العام الهجري الجديد حلول العام الهجري

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

لدواعٍ أمنية.. وزير الداخلية يرفض تجنيس فلسطينيين بالجنسية المصرية

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

البنوك والبورصة إجازة الخميس والأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»