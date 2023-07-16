ضبط أسطوانات غاز ناقصة الوزن بمركز سنورس بالفيوم

أعلن المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم أمس القيام بحملات نظافة صباحية مكثفة بعدد من طرق وقرى المركز، بالإضافة إلى حملة مسائية مكبرة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت.

وأسفرت الحملات عن رفع (231) طن قمامة و(5) أطنان أتربة من المدينة والقرى، وجرى ضبط (45) أسطوانة غاز صغيرة الحجم ناقصة الوزن بمقدار (3) كجم غاز في الأسطوانة الواحدة على سيارة ربع نقل وتم التحفظ علي الأسطوانات والسيارة بجراج مجلس مدينة سنورس، وتحرير المحضر اللازم ضد مالك الأسطوانات.

كما ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، وخطة مشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، ومشروعات الرصف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها في أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.



وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم أن هيئة الطرق شريك رئيسي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الرصف بمختلف أنحاء المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وكذا سرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل فيها، مع التركيز على الطرق ذات الكثافات المرورية العالية.