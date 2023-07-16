ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أسطوانات غاز ناقصة الوزن بمركز سنورس بالفيوم

ضبط أسطوانات غاز
ضبط أسطوانات غاز ناقصة الوزن بمركز سنورس بمحافظة الفيوم

أعلن المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم أمس القيام بحملات نظافة صباحية مكثفة بعدد من طرق وقرى المركز، بالإضافة إلى حملة مسائية مكبرة بمدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت.

 

وأسفرت الحملات عن رفع (231) طن قمامة و(5) أطنان أتربة من المدينة والقرى، وجرى ضبط (45) أسطوانة غاز صغيرة الحجم ناقصة الوزن بمقدار (3) كجم غاز في الأسطوانة الواحدة على سيارة ربع نقل وتم التحفظ علي الأسطوانات والسيارة بجراج مجلس مدينة سنورس، وتحرير المحضر اللازم ضد مالك الأسطوانات.

كما ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية، وخطة مشروعات الرصف والصيانة للطرق والمحاور ذات الكثافات المرورية العالية المقرر تنفيذها ضمن خطة الدعم الإضافي العاجل من مجلس الوزراء، ومشروعات الرصف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف الاعتمادات المالية، وآليات تسريع العمل بهذه المشروعات لإنهائها في أسرع وقت ممكن، لتوفير السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.  

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم أن هيئة الطرق شريك رئيسي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الرصف بمختلف أنحاء المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لنهو المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، وكذا سرعة الانتهاء من المشروعات التي بدأ العمل فيها، مع التركيز على الطرق ذات الكثافات المرورية العالية. 

ضبط اسطوانات غاز ناقصة الوزن سنورس الفيوم

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه فاركو بالبدلاء فى ختام مشواره ببطولة الدورى

مدير شركة منظمة لمهرجان العلمين: "نورث سكوير" المركز الخدمى الأكبر بالساحل الشمالى

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأحد فى سوق العبور للجملة

4 آلاف لاعب تقدموا.. "كابيتانو مصر" يستكمل اختباراته لليوم الأخير فى أسوان

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية