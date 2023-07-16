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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة إماراتية تؤكد ضرورة تدارك الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية ضرورة تدارك الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة لا يرغب بها أحد ولن يكسبها أحد.
ورأت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم الأحد، بعنوان "الحرب العالمية الممنوعة"- أنه "رغم الأزمة الأوكرانية المحتدمة وتداعياتها فإن كل الأطراف المنخرطة في تلك الأزمة لا ترغب وتستبعد أن يؤدي التصعيد إلى إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "واشنطن تستبعد إمكانية اندلاع حرب عالمية، كونها تعد (خطًا أحمر)"، مبينة أن "هذا ما أبلغه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صراحة، بحسب التقارير، خلال قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس قبل يومين؛ انطلاقًا من رفضه القاطع السماح باندلاع مثل هذه الحرب مع دولة نووية عظمى.

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