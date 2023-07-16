بنى سويف ترد على شكاوى قريتى نورالدين والريغة بمركز سمسطا

ورد إلى محافظة بني سويف عدد من الشكاوى التي تم رصدها بدائرة مركز ومدينة سمسطا، والتي تضمنت الإشارة إلى ضيق طريق قرية نورالدين من الجهتين بسبب الأشجار والنخيل وكذا وجود إشغالات ببعض طرق ومحاور المدينة، وشكوى الأهالي من نقص بعض الخدمات بقرية الريغة ومنها الصرف الصحي، ومطلب بتغيير مواسير مياه وكابلات كهرباء.

وكلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مسئولي الوحدة المحلية بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقال نشأت معبد، رئيس مركز ومدينة سمسطا بخصوص الشكوى من ضيق طريق نور الدين، إن هذا الطريق ترابي خارج الحيز العمراني يمر بين الحقول الزراعية، وقد تمت مخاطبة مسئولى الجمعية الزراعية بعزبة الشنطور للتنسيق والتنبيه على المزارعين بالتقليم والتهذيب للأشجار بالطريق مع العلم بوجود طريق آخر رئيسي ومرصوف بقرية قفطان المؤدى إلى طريق، ويؤدى إلى مصنع تدوير القمامة وهو الطريق الرئيسي الذى يمر به السيارات والمعدات.

وبخصوص وجود باعة وإشغالات بعدد كبير من الطرق والمحاور بمدينة سمسطا يقوم قسم الإشغالات بالوحدة برفع كل الإشغالات بصفة دائمة، ويوميًا لا توجد إشغالات بشارع بورسعيد، وقد تم رفع الباعة الجائلين ونقلهم إلى منطقة فضاء مكان البنزينة القديمة بنفس الشارع، والشارع لا يوجد به إشغالات تعوق حركة الشارع وتتم المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية في وقتها.

أما بخصوص تدني مستوى بعض الخدمات بقرية الريغة في الصرف الصحي وتغيير مواسير المياه وكابلات الكهرباء، حيث إن العزبة إحدى توابع قرية دشاشة التابعة لمجلس قروي دشطوط، ويبلغ عدد سكانها نحو 2500 نسمة- فيوجد بالعزبة معظم الخدمات من كهرباء ومياه وإنترنت ومدرسة ابتدائية "باستثناء الصرف الصحي"، وقد تم إدراج العزبة في مقترح مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم التواصل مع مسئولى شركة المياه، والذين أفادوا بأن جميع خطوط المياه داخل العزبة بلاستيكية ما عدا الخط الرئيسي للعزبة، وقد تمت معاينته من قبل الدعم الفني بشركة المياه وسيتم تغييره في أقرب خطة للشركة، أما عن أعمدة الكهرباء ففى حالة وجود أى عامود متهالك يتم التنسيق مع هندسة سمسطا لتغييره وزرع آخر بديلًا عنه.