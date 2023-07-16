الأول.. بايدن يجمع 72 مليون دولار في سباق الترشح للانتخابات

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير لها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن استطاع أن يتقدم على جميع المرشحين الرئاسيين الآخرين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024 من حيث جمع الأموال والتبرعات، وذلك في الربع الثاني من هذا العام.

وقالت "ذا هيل" إن أرقام جمع التبرعات للرئيس بايدن وصلت إلى أكثر من ضعفي تلك الخاصة بالرئيس السابق ترامب وأي مرشح آخر، حيث تمكن بايدن في الربع الثاني من العام الحالي من الحصول على مجموع 72 مليون دولار، حيث تبرع حوالي 400 ألف متبرع بأموال للرئيس الحالي، من خلال تنفيذ 670 ألف عملية تحويل أموال إلى حساب حملته، بينما جمع ترامب أكثر من 35 مليون دولار في الربع الثاني.

وحصل الحاكم الحالي لولاية فلوريدا رون ديسانتيس على تبرعات بقيمة 20 مليون دولار، وحصل المرشح الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور على 6.3 مليون دولار من المانحين.

وسلطت صحيفة “دايمقراطيك ريبابليك” الأمريكية، الضوء على المخاطر البارزة في السباق الرئاسي 2024 بالانتخابات الأمريكية، مشيرة إلى أنه بعد موسم انتخابات مثيرة للجدل في 2020، التي انتهت بانتفاضة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أصبحت مخاطر 2024 كبيرة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من مرور أكثر من عام على انتخابات 2024، فقد أوضح الكثير من المرشحين بالفعل نيتهم الترشح لأعلى منصب في البلاد.

وتابعت الصحيفة أنه بعد موسم انتخابات 2020 المثيرة للجدل التي شهدت إسقاط بايدن آمال ترامب في إعادة انتخابه ومزاعم تزوير الانتخابات التي أشعلت التمرد في العاصمة، لا تزال مخاطر عام 2024 مرتفعة.

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الديمقراطيين في ولاية أيوا فقدوا وضعهم في التجمع الحزبي لأول مرة في البلاد، فقد تم تحديد موعد المؤتمرات الحزبية للجمهوريين كالمعتاد، الأمر الذي جلب الكثير من المرشحين الرئاسيين إلى ولاية هوك.