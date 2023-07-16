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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالحليم قنديل: يوجد تملل أوروبى من تقديم المساعدات لأوكرانيا لعدم تحقيقها إنجازات

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن روسيا تجرب وسائلها الدفاعية انتظارا لنهاية لحرب ذاتها ومدى حفاظهم على الأراضي التي استحوذوا عليها من أوكرانيا.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بدا وحيدًا في اجتماع حلف الناتو، وعندما طلب وزير دفاعه أسلحة من دول الحلف كان الرد عليه "لسنا متجر أمازون"، لأنه لم يحقق أي تقدم على أرض الواقع مما يعود على سمعة الأسلحة الغربية.

 

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية تحولت لحرب استنزاف فالروس يمارسون الحرب بنفس هادئ ولديهم استعداد لاستمرارها سنوات، موضحًا أنه يوجد تملل من جانب أوروبا بسبب دعمها لأوكرانيا دون تحقيق أي نتائج على الأرض.

 

الخاسرون من الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار إلى أن الخاسرون من الحرب الروسية الأوكرانية في الترتيب الأول أوكرانيا التي فقدت نصف أراضيها وفقدت أي أمل أن يضمها حلف الأطلنطي لأن الكلام عن ضمها بعد انتهاء الحرب مشكوك في مصداقيته، وقد لا يحدث على الاطلاق، كما أن بولندا تحلم بضم أجزاء من أوكرانيا وإقامة دولة مشتركة.

عبدالحليم قنديل أوكرانيا تملل اوروبا الحرب الروسية الأوكرانية الخاسرون

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