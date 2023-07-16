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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علاء عبد العال يكشف سر بقاء الداخلية فى الممتاز بعد الفوز على أسوان

فريق الداخلية
فريق الداخلية

أعرب علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية عن سعادته البالغة ببقاء الفريق فى مسابقة الدوري العام الممتاز بعد خطف بطاقة البقاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أمام أسوان بالفوز خارج الديار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال عبد العال، الذي حقق إنجازًا هائلًا مع الداخلية، فى مداخلة هاتفية مع إذاعة الشباب والرياضة، إنه تسلم المسؤلية فى نهاية شهر يناير قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وتم جلب محمد رمضان وعبد الرحمن البنوبي وأحمد عبد الرسول وكريم يحيى.

واعترف عبد العال، أن التوفيق حالفه فى تسديدتى دلسون كاموني مهاجم أسوان بعد ارتدت تسديدته من العارضة والقائم، ليعوضه الله عن الهزيمة أمام الإسماعيلي.

وأكد المدير الفني لفريق الداخلية أنه بعد التعادل بهدفين لكل فريق لم يجد أمامه سوى الدفع بمحمد رمضان، بجوار عبد الرحمن البنوبي ورشيد أحمد. 

وأعرب عبد العال، عن حزنه لهبوط غزل المحلة وأسوان، موجها التحية إلى فريق الحدود بقيادة محمد مكى، مشيرا إلى أنه كان حزينا بعد التعادل مع الحدود، لكن أثبت الفريق إنه لا يلعب لصالح أحد.

وأكد المدير الفني  لفريق الداخلية، أنه يتمنى بقاء عبد الرحمن البانوبي، المعار من سيراميكا كليوباترا مع الداخلية، حتى لا يعود إلى دكة الاحتياطي، مشيرا إلى أن البنوبى أحد أبنائه واكتشافه عندما كان يتولي تدريب بتروجيت، كما أعرب عن أمله فى الإبقاء على سمير فكري.

وحسمت معركة الهبوط لدورى القسم الثانى بعد هبوط فرق غزل المحلة وأسوان بصحبة حرس الحدود أو الفرق التى هبطت رسميا قبل مباريات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، حيث لعبت نتيجة مباراة الداخلية وأسوان دورا كبيرا فى عدم دخول فرق أخرى فى تلك الدوامة والحسابات المعقدة.

أحمد عبد الرسول إذاعة الشباب والرياضة اعترف أسو الاخيرة الامن

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