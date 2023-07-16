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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاتريك ياو أنور يقود الإسماعيلي لسحق الاتحاد السكندري في ختام الدوري

الإسماعيلي والاتحاد
الإسماعيلي والاتحاد السكندري

قاد الغاني ياور أنور، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لتحقيق فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

واستطاع المهاجم المتألق أن يسجل 3 أهداف "هاتريك" ليساهم في الانتصار الكبير الذي حققه الدراويش.

تقدم ياو أنور لصالح الإسماعيلي في الدقيقة الرابعة بعدما انطلق وراوغ الحارس صبحي سليمان ليضع الكرة في المرمى.

وسجل الإسماعيلي الهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق صبحي سليمان حارس الاتحاد بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 20، أحرز ياو أنور الهدف الثاني له والثالث لصالح الإسماعيلي، ليتفوق الدراويش بثلاثية نظيفة.

ونجح خالد صبحي لاعب الاتحاد السكندري في تقليص الفارق بالدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

واختتم ياو أنور رباعية الدراويش والهاتريك له في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الإسماعيلي عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 43 نقطة في المركز الثامن.

ياو أنور الاسماعيلى الاتحاد السكندرى الدورى المصرى

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