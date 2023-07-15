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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اسكتشات وثنائيات غنائية تجمل الأمسية الأولى من مهرجان الأوبرا الصيفي (صور)

جانب من العرض
جانب من العرض

تجملت الأمسية الأولى من المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على المسرح المسرح المكشوف الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمونولوج من فات قديمه تاه لفريق استوديو العاصمة رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي وقيادة وجدي القوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر وأداء نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي.

وخلاله وبأداء كوميدي ومشاهد تمثيلية متتالية انتزعت إعجاب الجمهور قدم الفريق معالجات لمجموعة من القضايا الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري منذ عقود تجسدت في عدد من الاستكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التي خلدتها ذاكرة الفن ورسمها نجومها الأصليين باللونين الأبيض والأسود فاكتسبت عراقة الماضي وتنسمت برائحة الذكريات كان منها عيب اعمل معروف- أما أنت جريء- ادي العيش لخبازه لثريا حلمي، نبوية- ما تستعجبش- عيني علينا يا أهل الفن- شوشو ولولو- عريس الغفلة- مرات نسائية- العقلاء- الدنيا ليه متعبة- قول لي يا صاحب السعادة ل إسماعيل ياسين، الراجل دا ح يجننني ل صباح وفؤاد المهندس، قلبي يا غاوي ل شويكار وفؤاد المهندس، عاز أروح ل سعاد مكاوي وإسماعيل ياسين، نبوية لمحمود شكوكو، الحب بعدله لشكوكو وإسماعيل ياسين، احنا الثلاثة لشادية وشكوكو وإسماعيل ياسين، يحيا الفول لنعيمة عاكف، يا سلام على حبي وحبك لشادية وفريد الأطرش وغيرها.

 

 

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