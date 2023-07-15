عادل حمودة يكشف تفاصيل القصيدة التى منعت أغانى نزار قبانى من مصر

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشاعر الكبير نزار قباني تحول من شاعر رومانسي إلى سياسي بعدما أطلق قصيدته عقب هزيمة يونيو 1967 قال فيها: "عندما سقطت صخرة الهزيمة فوق رءوسنا في يونيو 1967 بحثنا عن حائط مبكي نلقي عليه بأحزاننا، ووجدنا ما نخرج به البخار المكتوم من صدورنا في قصيدة"، وهي قصيدة "هوامش على دفتر النكسة".

وأضاف خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تلك القصيدة جرى نسخها وتوزيعها سرًا، بل وحفظناها، متابعًا: "حفظنا إذا خسرنا الحرب لا غرابة لأننا ندخلها بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابة بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة".

هذه القصيدة حولت نزار قباني لشاعر سياسي

وأوضح أن تلك القصيدة حولت نزار قباني إلى شاعر سياسي، كما جرى القبض على الطلبة الذين كتبوا القصيدة في دفاتر المحاضرات ولم يفرج عنهم إلا بعد أسابيع، وبسبب تلك القصيدة أيضًا منعت أغاني نزار قباني في الإذاعة المصرية، حتى بدأت قصة غامضة بين قباني والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.