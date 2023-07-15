قناة الناس| عصام الروبى يوضح مقام التوكل على الله (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الرسول صلّ الله عليه وسلم له حكاية عجيبة مع مقام التوكل مع الله تعالى، مستشهدًا ببعض آيات سورة آل عمران التي تتحدث عن فضل الرحمة والتوكل وضرورة اتباع هذه الأخلاق كما كان يفعل الرسول الكريم.

وأضاف "الروبي"، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله في سورة آل عمران بقوله، "فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين"، "إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون".

وتابع: "يا رسول الله يا من أُرسلت رحمة للعالمين كن لين الجانب.. فكان صلى الله عليه وسلم كذلك يخفض جناحه لكل الناس وكان لين الجانب.. والمؤمن هين لين فلينوا في جانب إخوانكم والمؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف"، مشيرًا إلى أن الرسول صلّ الله عليه وسلم لو كان قاسي القلب لانفض الناس من حوله لكنه كان كما قال له ربه "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

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