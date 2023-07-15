عادل حمودة: قصة انتحار شقيقة نزار قبانى كانت سببًا فى انحيازه للمرأة

خصص الكاتب عادل حمودة، حلقة خاصة عن الشاعر نزار قباني، وكشف خلالها عن سر انحياز نزار إلى المرأة والحادث الذي أدى به لذلك.

وقال "حمودة"، خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن شقيقته "وصال" انتحرت بعد أن أُجبرت على الزواج من رجل يكبرها بالعمر، مشيرًا إلى أن نزار قال إن "شقيقته كانت تحب شابًا يريد أن يتزوجها لكن العائلة لم توافق عليه لضعف مستواه المادي، ولكن العائلة أجبرتها على الزواج من رجل يكبرها بالعمر فانتحرت، وكان ذلك عام 1938".

دفاع نزار قباني عن المرأة

وأكد أن نزار قباني، كان وقتها في عمر الشباب، وسعى للدفاع عن المرأة وقتها في الوقت الذي فرضت فيه المجتمعات العربية ظلمًا كبيرًا وقيودًا على المرأة.