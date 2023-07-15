ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعيد ميلاد يوسف شعبان.. "سلامة فراويلة" و"ممتاز بيه" شخصيات خالدة لنجم الدراما العربية

يوسف شعبان
يوسف شعبان

يوافق الغد ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان، والذي ولد في 16 من يوليو عام 1931، ورحل عن عالمنا في 28 فبراير عام 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

تمتع الفنان الراحل يوسف شعبان بشعبية كبيرة حيث عاصر الكثير من الأزمنة المميزة للسينما والدراما المصرية، فقد ترك بصمة قوية في عالم الدراما العربية، إذ قدم شخصيات لا تنسى وأداءً استثنائيًا لها. 

يعتبر يوسف شعبان من أعمدة الفن العربي وشخصية محبوبة ومحترمة في عالم الدراما، من خلال تجسيد شخصياته الخالدة، حيث استطاع أن يلفت انتباه الجمهور بفنه الاستثنائي وأدائه العميق، فإن إرثه الفني سيظل حاضرًا في قلوبنا وذكراه ستبقى خالدة في عالم الفن العربي.

شخصيات خالدة للراحل يوسف شعبان:

ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة عام 1931، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962، وبدأ مشواره الفني في السينما والتلفزيون والمسرح، قدم خلاله أكثر من 300 عمل فني، تألق فيه بشخصيات متنوعة ومؤثرة، حفرت في ذاكرة المشاهدين.

من أشهر أدواره التلفزيونية دور محسن ممتاز في مسلسل "رأفت الهجان"، ودور سلامة فراويلة في مسلسل "المال والبنون" وهو مسلسل اجتماعي يتناول قصة عائلة كبيرة تعاني من المشاكل والصراعات بسبب الطمع والخيانة، أدى يوسف شعبان دور سلامة فراويلة، ودور سيد الدوغري في مسلسل "عيلة الدوغري"، ودور سرحان البحيري في مسلسل "ميرامار". 

كما شارك في عشرات الأفلام السينمائية، منها "معبودة الجماهير"، و"الثلاثة يحبونها"، و"أم العروسة"، و"حمام الملاطيلي". 

ويعد من أشهر الأعمال التلفزيونية للفنان يوسف شعبان هو رأفت الهجان فهو مسلسل تاريخي درامي يروي قصة حقيقية لضابط مصري يتسلل إلى إسرائيل وينجح في تنفيذ عدة مهام استخباراتية، حيث أدى يوسف شعبان دور محسن ممتاز، الضابط المسؤول عن تدريب وإرسال رأفت الهجان. 

شغل يوسف شعبان منصب نقيب المهن التمثيلية لدورتين متتاليتين من 1997 إلى 2003، وقام بإنشاء نادٍ للفنانين وتقديم المساعدات لزملائه المحتاجين، كما يعتبر يوسف شعبان من رواد الفن المصري والعربي، وأحد أبرز رموزه، وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى محلي وإقليمي ودولي.

ذكري ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان يوسف شعبان شخصيات خالدة للراحل يوسف شعبان السينما والتلفزيون حمام الملاطيلي سلامة فراويلة

الأكثر قراءة

بعد الهجوم على يحيى الفخرانى.. الباز: "حرب ضد أى حد يقول كلمة كويسة فى حق البلد"

هانى رمزى عن شائعة هجرته: "إحنا خدامين مصر"

بعد وفاة عروس بنزيف.. الباز: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية بالمدارس "مش عيب"

الباز يكشف سر هجوم الإخوان على الفنان هاني رمزي

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى سقوط بلكونات على المارة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان