بعيد ميلاد يوسف شعبان.. "سلامة فراويلة" و"ممتاز بيه" شخصيات خالدة لنجم الدراما العربية

يوافق الغد ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان، والذي ولد في 16 من يوليو عام 1931، ورحل عن عالمنا في 28 فبراير عام 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

تمتع الفنان الراحل يوسف شعبان بشعبية كبيرة حيث عاصر الكثير من الأزمنة المميزة للسينما والدراما المصرية، فقد ترك بصمة قوية في عالم الدراما العربية، إذ قدم شخصيات لا تنسى وأداءً استثنائيًا لها.

يعتبر يوسف شعبان من أعمدة الفن العربي وشخصية محبوبة ومحترمة في عالم الدراما، من خلال تجسيد شخصياته الخالدة، حيث استطاع أن يلفت انتباه الجمهور بفنه الاستثنائي وأدائه العميق، فإن إرثه الفني سيظل حاضرًا في قلوبنا وذكراه ستبقى خالدة في عالم الفن العربي.

شخصيات خالدة للراحل يوسف شعبان:

ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة عام 1931، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962، وبدأ مشواره الفني في السينما والتلفزيون والمسرح، قدم خلاله أكثر من 300 عمل فني، تألق فيه بشخصيات متنوعة ومؤثرة، حفرت في ذاكرة المشاهدين.

من أشهر أدواره التلفزيونية دور محسن ممتاز في مسلسل "رأفت الهجان"، ودور سلامة فراويلة في مسلسل "المال والبنون" وهو مسلسل اجتماعي يتناول قصة عائلة كبيرة تعاني من المشاكل والصراعات بسبب الطمع والخيانة، أدى يوسف شعبان دور سلامة فراويلة، ودور سيد الدوغري في مسلسل "عيلة الدوغري"، ودور سرحان البحيري في مسلسل "ميرامار".

كما شارك في عشرات الأفلام السينمائية، منها "معبودة الجماهير"، و"الثلاثة يحبونها"، و"أم العروسة"، و"حمام الملاطيلي".

ويعد من أشهر الأعمال التلفزيونية للفنان يوسف شعبان هو رأفت الهجان فهو مسلسل تاريخي درامي يروي قصة حقيقية لضابط مصري يتسلل إلى إسرائيل وينجح في تنفيذ عدة مهام استخباراتية، حيث أدى يوسف شعبان دور محسن ممتاز، الضابط المسؤول عن تدريب وإرسال رأفت الهجان.

شغل يوسف شعبان منصب نقيب المهن التمثيلية لدورتين متتاليتين من 1997 إلى 2003، وقام بإنشاء نادٍ للفنانين وتقديم المساعدات لزملائه المحتاجين، كما يعتبر يوسف شعبان من رواد الفن المصري والعربي، وأحد أبرز رموزه، وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى محلي وإقليمي ودولي.