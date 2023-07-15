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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

‏وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18180 طن تشمل : 531 طن حديد تسليح و 1394 طن نشارة و 3200 طن يوريا و 8855 طن أسمنت معبأ و 4200 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39651 طن تشمل : 1237 طن خشب زان و 4233 طن فول صويا و 1827 طن كسب عباد شمس و 6753 طن خردة و 1538 طن زيت طعام و 4759 طن ابلاكاش و 2777 طن أرز و 4780 طن فول و 1330 طن صودا و 300 طن عدس و 10117 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 254 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 351 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3189 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174566 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215065 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3088 شاحنة.

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