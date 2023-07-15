بعد ثنائية القمة.. حسين الشحات أفضل لاعب فى الجولة 31 بالدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن حصول حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على جائزة لاعب الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية على تويتر: "لاعب الجولة 31 هو حسين الشحات.. أداء رائع يقدمه لاعب الأهلي هذا الموسم".

وتفوق حسين الشحات في المنافسة مع جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وحسين فيصل لاعب سموحة.

وكان الشحات قد سجل هدفين في شباك الزمالك، خلال المباراة المؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري، والتي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

ويتبقى للمارد الأحمر 4 مباريات قبل انتهاء مشواره ببطولة الدوري التي فاز بها للمرة الـ43 في تاريخه.