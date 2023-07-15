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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفقد جنين ولقاء مسئولين.. تفاصيل زيارة الوفد الكويتى إلى فلسطين اليوم

وفد الكويت في فلسطين
وفد الكويت في فلسطين

وصل مساء اليوم السبت، إلى فلسطين، القائم بأعمال السفارة الكويتية في المملكة الأردنية مبارك الهاجري، والملحق الدبلوماسي في سفارة الكويت، مسئول ملف الجمعيات الخيرية في فلسطين، مشعل المطيري.

وبحث الوفد خلال اللقاء، العلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تطور في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الوفد الكويتي رئيس جهاز المخابرات العامة في فلسطين اللواء ماجد فرج الذي ثمّن هذه الزيارة الأخوية، واعتبرها توثيقًا لأواصر العلاقة التاريخية التي تربط دولة فلسطين بدولة الكويت الشقيقة، ولبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين لإيصال المساعدات المقدمة من دولة الكويت لمستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني، وفي الإطار القانوني لمنظومة عمل البوابة الإلكترونية للمساعدات الفلسطينية بإدارة وزارة الخارجية لدى دولة الكويت.

كما أكد فرج خلال اللقاء، المكانة الكبيرة التي يحظى بها الكويتيون في قلوب أشقائهم الفلسطينيين، حيث العلاقات المتينة والتنسيق والتشاور المستمر بين قيادة البلدين الهادفة إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

الهاجري: فلسطين والكويت تحملان ذات التطلعات والهموم في الدفاع عن قضايا الأمة العربية

من جانبه، أكد الهاجري علاقة الأخوة والمصير المشترك ما بين فلسطين والكويت، والتي تسير بثبات إلى تطابق المواقف على جميع الأصعدة، لتعميق التضامن العربي ووحدة الصف، والتي استمرت على نفس النهج في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وأشار الهاجري إلى أن فلسطين والكويت تحملان ذات التطلعات والهموم في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد أربعة أيام، حيث سيلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وزيارة تفقدية لمدينة ومخيم جنين للمشاركة في افتتاح صرح الشهداء الكويتيين في بلدة رمانة، إلى جانب زيارة المؤسسات الوطنية والأهلية في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، والقدس.

فلسطين الكويت الوفد الكويتي رئيس جهاز المخابرات العامة الشعب الفلسطيني

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