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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح برومو كليب أصالة وماجد المهندس "الحب الأبدي" (فيديو)

أصالة وماجد المهندس
أصالة وماجد المهندس

ينتظر كل من النجمة السورية أصالة نصري والنجم العراقي ماجد المهندس طرح أحدث أعمالهم الغنائية “الحب الأبدي” على طريقة الـ"ديو".

وكشفت الشركة المنتجة للأغنية عن البرومو الدعائي لفيديو كليب “الحب الأبدي” والمقرر طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أغنية الحب الأبدي من كلمات الشاعر الغنائي فائق حسن، ومن ألحان محمود خيامي، وتوزيع موسيقي المايسترو مدحت خميس ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب قريبا.

 

وطرحت النجمة أصالة مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.
وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

أصالة ماجد المهندس النجمة السورية أصالة الحب الأبدي فيديو كليب “الحب الأبدي”

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